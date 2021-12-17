Asgari ücreti daha önceden tahmin eden Cem Küçük'ten emekliye yapılacak zamla ilgili flaş iddia

Asgari ücret açıklanmadan önce “Ankara’da edindiğimiz kaynak, Erdoğan’ın 4 bin 200 TL’ye çıkaracağını söyledi" diyerek gündeme oturan gazeteci Cem Küçük'ten yeni açıklamalar geldi.

Cem Küçük bu kez emekliye yapılacak olan zamla ilgili konuştu.

TGRT Haber ekranlarında konuşan Cem Küçük, 'Emekliye zam gelecek. Duyduklarımızı söyleyelim. Hepsine bir düzenleme gelecek. Ben asgari ücret gibi bir zam gelir mi bilmiyorum ama en az yüzde 30-40 oranında zam gelecektir. Cumhurbaşkanı benzer oranda emekliye gelebileceğini söylemişti. İnşallah böyledir. Ama bu bir duyum. Kesin böyle olacak diye bir şey. Enflasyon farklarının olacağını düşünüyorum. Yani 2 bin 500 lira verilen adam 3 bin lira yetmez. Bu hayat pahalılığında gerçekten yetmez' ifadelerini kullandı.