Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Asgari ücret zammına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuştu. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelir?

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? Asgari ücrete enflasyon oranında mı zam yapılacak?

Bakan Nebati, 2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" dedi.