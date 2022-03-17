Asgari ücrete yeni zam mı var? Asgari ücret temmuzda zamlanacak mı?

Asgari ücrete yeni zam mı gelecek? 2022 yılı asgari ücret rakamının 4,250 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirledik. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Ak Parti’den gelen son dakika asgari ücret açıklaması gözleri bir kez daha asgiri ücret zammına çevirdi.

Asgari ücrete zam mı var?

Son dakika asgari ücrete yeni zam gelecek mi? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, açıklamasında asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğinin sinyalini vererek, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir televizyon programında gündemdeki ‘asgari ücrete yılda 2 kez zam’ tartışmalarını değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirterek bunun mümkün olduğunu söyledi. Özkan, "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi.

Mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldığını ama bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirten Özkan, “Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi. Asgari ücretli vatandaşın maliyetlere ve enflasyona karşı ezdirilmeyeceğinin altını çizen Özkan, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” şeklinde konuştu.