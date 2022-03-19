Asgari ücret temmuzda zamlanacak mı? Asgari ücrete ikinci kez ne kadar zam gelecek?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların gelirini artıracak önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Nihat Zeybekci, "Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" ifadelerini kullandı.

Memur, emekli, esnaf ve çalışanlarla ilgili de iyileştirme yapılması gerektiğini dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu: "Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda."

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da önceki gün katıldığı televizyon programında, asgari ücrete ara zam yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi?

şeklinde gelen bir soruyu cevaplayan AK Partili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirtip böyle bir düzenlemenin mümkün olduğunu belirtip şöyle demişti: "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız.

Biz asgari ücretli vatandaşımızı enflasyona, maliyetlere ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız."

Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete 850 TL zam gelme ihtimali ortaya çıktı. Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtiliyor. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 6’ye denk geliyor. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

Erdoğan'dan temmuz zammı açıklaması

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak, gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.” demişti.

Asgari ücret ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücret rakamının 4,250 TL olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Asgari ücreti 4 bin 250 olarak belirledik. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.