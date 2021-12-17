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Ekonomi Asgari ücret zammını hedef alanlara cevap verdi! Bakan Nebati Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladı
Ekonomi

Asgari ücret zammını hedef alanlara cevap verdi! Bakan Nebati Avrupa ile Türkiye'yi kıyasladı

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa'daki kira fiyatları ile asgari ücret oranını Türkiye ile karşılaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 22:56:00 - 2021-12-17 23:01:41

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Nebati, yapılan tarihi asgari ücret zammını, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile hedef alanlara, Avrupa ve Türkiye kıyaslaması yaparak cevap verdi.

Avrupa ile Türkiye'deki asgari ücreti kira fiyatları üzerinden kıyasladı

Nureddin Nebati, şöyle konuştu:

"Berlin'de asgari ücret 1585 Euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 Euro, Amsterdam'da 1701 Euro ücret varken 2 bin 622 Euro kira, Paris'te 1555 Euro asgari ücret varken 2 bin 750 Euro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 250 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası." dedi.

Bakan Nebati konuşmasını, çeşitli gıda ürünlerinden örnekler vererek tamamladı:

"Asgari ücretli yılbaşından itibaren 468 kg ekmek alabilir. 2003 yılında asgari ücret ile 23 kg alırken, 2022’de 62 kg dana eti alacak. 2003’te 57 kg beyaz peynir alabilirken 2022’de 129 kg beyaz peynir alacak. 2003 yılında 11 tüp alınırken 2022’de 24 adet tüp alabilecek. 2003 yılında 124 litre benzin alabilirken 2022’de 489 litre benzin alabilecektir."

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