Asgari ücret zammına karşı çıktılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacağını açıkladı. Zam kararı vatandaşları sevindirirken sektör temsilcileri tarafından itirazla karşılandı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gündeme gelen asgari ücrete ara zam konusu netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 milyondan fazla çalışanın merakla beklediği ara zammın temmuzda yapılacağını açıkladı.

İş dünyasından asgari ücret müjdesi sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGSD Başkanı Ramazan Kaya: Yeni bir zam hazır giyimin sonu olur

Zaten maliyet ve fiyat tutturmakta çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Maliyetlerimiz çok ciddi şekilde arttı. 400 dolar olan işçilik maliyetimiz şu an 600 dolar. İşçiliğimiz yüzde 2 arttı. İşçilik fiyatlarının artması, döviz kurunun üzerindeki baskı sebebiyle fiyat tutturamayınca iş alamıyoruz. Bir asgari ücret zammıyla karşı karşıya kalmamız özellikle bizim sektörün neredeyse sonu olur.

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Asgari ücrete yapılacak bir zam daha işverene yüklediği maliyet tarafında olumsuz baskı oluşturacak.

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Şu anda bu EYT'nin de gelmesiyle sektörlerin üzerinde bir yük var. Asgari ücret zammı olursa o da şirketler için çok büyük bir yük olacak.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç: Önce işveren üzerindeki sigorta primi düşürülsün

Asgari ücret için yatırılan sigorta priminin yüzde 50'sini devlet üstlenecekse zam yapılabilir. Bugünkü şartlarda asgari ücret çok düşük kalıyor, onunla geçinmek mümkün değil. Çalışanın eline 8 bin 500 lira geçiyor ama sigorta primi aşağı yukarı 3 bin liraya yakın tutuyor. İşverenin üzerindeki bu yük sigorta priminin yarısı kadar azaltılırsa hiç problem olmaz.

GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç: Olası zam tüm maliyetleri artırır

Son bir buçuk yıldır piyasada oluşan yüksek enflasyon tüm fiyatların artmasına ve buna paralel olarak maliyetlerin yükselmesine sebep oldu. Öncelikle enflasyon baskısının bir an önce azalması gerekiyor. Aksi takdirde tüm insanların, hanelerin alım gücü düşmeye devam edecektir. Bu doğrultuda sadece asgari ücrette değil tüm maliyetlerde artış olacaktır.