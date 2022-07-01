Asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından önemli açıklamalar yapıldı. Peki, asgari ücrete artık 6 ayda bir mi zam yapılacak?

Asgari ücret zammı yılda iki kez mi verilecek?

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Bugün kıymetli bir kararı açıklamak üzere bir aradayız. Tüm paydaşlarımızın faydası için azami gayret gösteriyoruz. Aralık sonu güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının ücreti olarak ilan edildi. Ama bu seneye özel yılsonunu beklemeden güncelleme yapmak için toplandık. Açıklanan rakam yılsonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek” dedi