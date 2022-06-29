Asgari ücret zammı temmuzda mı ağustosta mı verilecek? Temmuz zamlı asgari ücret hangi aydan itibaren verilecek?

Asgari ücret zamlı maaşı temmuzda yatacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada asgari ücrete ek zam yapılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir." dedi.

Asgari ücret zammı temmuzda mı ağustosta mı verilecek?

Asgari ücret zamlı maaş ne zaman yatacak? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. İlk toplantının tamamlanmasının ardından komisyon üyelerinden de ilk açıklama geldi. Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İlk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.

Asgari ücret zammı son dakika haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satırbaşları: Türkiye geçtiğimiz Aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmış bulunuyordu. Bundan bütün toplum orta sınıfta memnun olmuştu. Asgari ücret sadece asgari ücretlilerle ilgili olmayan toplumun genelini ilgilendiren bir ücret birimidir. Asgari ücretin sınırlı bir etkisi olmadığını buradan görmek lazım. Bugün geldiğimiz ortamda çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir bunu yapmak zorundayız. Bu konuda da elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir. Asgari ücret sadece bu kapsamda çalışanlarla sınırlı değildir. Onların üstünde çalışan emekçilerimizin de gelirlerinde pozitif etki yapacaktır. İlk bin içerisinde Türkiye’de örgütlü iş yeri sayısı yüzde 13-14’e yakındır bu çok ciddi bir sorundur. Bu çalışmaların yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un açıklamalarından satırbaşları: Ben de öncelikle bu sürecin ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birkaç aydır oldukça da sık gündem olan emtia fiyatları enerji fiyatları pek de kolay olmayan bir dönemden geçiyoruz. Üçlü mutabakatla altını çizmek istiyorum bunun ara bir zam ihtiyacı olduğunu düşünerek bir araya geldik. TİSK dengeli bir asgari ücret tespiti yapılması konusunda elini taşın altına koyacaktır.

Son buluşmamız da yine üçlü imza ile tam bir mutabakatla çıkmıştı. İşçilerimizi ve işverenlerimizi koruyan bir ücret çıkacağına inanıyorum. Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması.

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek, "Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." demişti.