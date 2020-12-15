Son dakika... Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar olacak? Asgari ücret ne kadar? AGİ ne kadar olacak? 2021 asgari ücret AGİ zammı haberlerini yaklaşık 9 milyon çalışan tarafından sorgulanmakta..Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün (15 Aralık) yapacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücrete ne kadar zam var? İşte detaylar.

İlk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk toplantısını çevrim içi düzenleyen komisyon, işveren heyeti ev sahipliğindeki ikinci toplantısını da aynı yöntemle yapacak. Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları komisyona sunması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2021 asgari ücret teklifini önce işveren ve hükümetin vermesini istedi. Atalay, "Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz" ifadelerini kullandı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır" dedi.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücrete yüzde 7 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Yeni asgari ücret 2486.68 lira olur

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2509.92 lira olur

Asgari ücrete yüzde 9 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? Yeni asgari ücret 2533.16 lira olur

Asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2556.4 lira olur

Asgari ücrete yüzde 11 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2579.64 lira olur

Asgari ücrete yüzde 12 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2602.88 lira olur

Asgari ücrete yüzde 13 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2626.12 lira olur

Asgari ücrete yüzde 14 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2646.36 lira olur

Asgari ücrete yüzde 15 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2672.6 lira olur

Asgari ücrete yüzde 16 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2695.84 lira olur

Asgari ücrete yüzde 17 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2719.08 lira olur

Asgari ücrete yüzde 18 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2742.32 lira olur

Asgari ücrete yüzde 19 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2765.56 lira olur

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2788.8 lira olur

Asgari ücrete yüzde 21 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2812.04 lira olur

Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2835.28 lira olur

Asgari ücrete yüzde 23 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2858.52 lira olur

Asgari ücrete yüzde 24 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2881.76 lira olur

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2905 lira olur

Asgari ücrete yüzde 26 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2928.24 TL olur

Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2951.48 lira olur

Asgari ücrete yüzde 28 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2974.72 lira olur

Asgari ücrete yüzde 29 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 2997.96 lira olur

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3021.1 lira olur

Asgari ücrete yüzde 31 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3044.44 lira olur

Asgari ücrete yüzde 32 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3067.68 lira olur

Asgari ücrete yüzde 33 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3090.92 lira olur

Asgari ücrete yüzde 34 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3114.16 lira olur

Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur?Yeni asgari ücret 3137.4 lira olur

Asgari geçim imdirimi (AGİ) ne kadar?

İşte Hürriyet'in haberine göre olası yeni AGİ ücretleri…