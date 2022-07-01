Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı konusunda açıklama geldi. Yeni asgari ücret belli oldu. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? İşverene asgari ücret desteği ne kadar verilecek?

Asgari ücret zammı işverene devlet ne kadar destek verecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, yeni asgari ücretin net 5 bin 500 lira olduğunu, işverene de 100 lira destek verileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca bunun bir ara zam olduğunu gerçek zammın yılbaşında yapılacağını ifade etti.