Asgari ücrete her yıl bir kez zam yapılıyordu. Her senenin sonunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı yapar ve bir sonraki senenin asgari ücret zam oranını belirlerdi. 2021'in aralık ayında komisyon toplandı ve yüzde 50'lik bir artış yapıldı. Ancak yılın ilk altı aylık enflasyon rakamları sebebiyle vatandaşlar ek zam talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kabine toplantısının ardından ek zammın uygulanacağını, sürecin başladığını duyurdu. Peki, asgari ücret ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret zammı bugün belli olacak mı? Asgari ücret zammı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarını 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını 1 Temmuz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

Asgari ücret zammının açıklanacağı saate ilişkin ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Konu hakkında detaylar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.