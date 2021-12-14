Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranına kilitlendi. Milyonlarca çalışan asgari ücret görüşmelerinde gelinen son noktayı araştırıyor. Peki, asgari ücret zam oranı belli mi?

Asgari ücret zammı 2022 yüzde kaç?

Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl dört toplantı gerçekleştiriyor. Bu yıl şimdiye kadar üç toplantı yapıldı. Son toplantının bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Son toplantının ardında ise maaşa yapılacak olan zam belli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM’de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “2022 yılı için herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Nasıl ki, enflasyonun 19 yıl boyunca toplam ve her yıl itibarıyla üzerinde asgari ücret verdiysek, bugün de işçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.