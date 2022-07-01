Ocak ayında asgari ücrete tarihin en büyük zamlarından biri yapıldı. Ancak enflasyon sebebiyle vatandaşlar ek zam talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hiç kimsenin enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini 2023 yılının ilkbahar aylarında ise enflasyon sorununu çözülmemeye başlanacağını belirtti. 27 Haziran'da gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını ve ek zam yapılacağını duyurdu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki önemli toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlenen zam oranını ise 1 Temmuz Cuma günü ilan etmesi bekleniyor. Bilindiği gibi yasal olarak asgari ücrete ek zam yapılabilmesi için yönetmelikte düzenlemeye gidilmesi gerekiyordu. Merakla beklenen değişiklik Resmi Gazete'de yer aldı.

Asgari ücret yönetmeliği yeni | Asgari ücret yönetmeliği değişti mi zamlar ne zaman maaşlara yansır?

Asgari ücret zammının 1 Temmuz'dan itibaren gererli olması ve maaşlara yansımasıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.