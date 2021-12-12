Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Asgari ücret zam oranının bu hafta açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu. Peki, bugün asgari ücret belli olur mu?

Asgari ücret yarın belli olacak mı? Asgari ücret kaç lira olacak son durum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde bir araya geldi. Dördüncü toplantının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz net olarak açıklanmadı. Komisyonun 13-17 Aralık tarihleri arasında dördüncü kez toplanması bekleniyor. Net tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.