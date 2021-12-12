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Ekonomi Asgari ücret yarın belli olacak mı? Asgari ücret kaç lira olacak son durum
Ekonomi

Asgari ücret yarın belli olacak mı? Asgari ücret kaç lira olacak son durum

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranının merak ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayının ilk dokuz gününde üç kez toplandı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret bu hafta açıklanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-12 21:07:00 -
Asgari ücret yarın belli olacak mı? Asgari ücret kaç lira olacak son durum

Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Asgari ücret zam oranının bu hafta açıklanıp açıklanmayacağı ise merak konusu. Peki, bugün asgari ücret belli olur mu?

Asgari ücret yarın belli olacak mı? Asgari ücret kaç lira olacak son durum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde bir araya geldi. Dördüncü toplantının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz net olarak açıklanmadı. Komisyonun 13-17 Aralık tarihleri arasında dördüncü kez toplanması bekleniyor. Net tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

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