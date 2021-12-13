Merakla beklenen asgari ücret tespit komisyonu dördüncü toplantısı bugün gerçekleşmedi. Vatandaşlar toplantının ne zaman yapılacağını kararın ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret bu hafta açıklanır mı?

Asgari ücret toplantısı neden yapılmadı? Asgari ücret toplantısı ne zaman yarın mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde üç önemli toplantı gerçekleştirdi. Komisyonun 13 Aralık Pazartesi günü dördüncü toplantısını yapması bekleniyordu. Ancak bugün yapılması gereken toplantı gerçekleşmedi.

Vatandaşlar dördüncü toplantının tarihini araştırıyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Kulislerde toplantının bu hafta içinde yapılacağı, taraftarın toplantı için haber beklediği öğrenildi. Toplantı saati ve günü belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

Sabah'ın haberine göre işçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak. Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak.

Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak. SSK primi işçi payının yüzde 14'ten 5 puan indirilerek yüzde 9'a düşürülmesi ile 180 lira çalışanın cebinde kalacak.

Bu tutar yeni asgari ücrette yüzde 40 artış varsayımı ile 252 lirayı bulacak. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması seçenekler arasında bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.