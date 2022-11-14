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Ekonomi Asgari ücret toplantı günü belli oldu!
Ekonomi

Asgari ücret toplantı günü belli oldu!

Merakla beklenen tarihler belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu. Peki, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ayın kaçında yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:48:00 - 2022-11-14 13:04:14
Asgari ücret toplantı günü belli oldu!

Milyonların merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri açıklandı. 2023 yılı asgari ücret zam oranının belirleneceği toplantılar 7-8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programda asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak" dedi.

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