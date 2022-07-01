Asgari ücrete ek zam konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Asgari ücret tespit komisyonu bir yandan toplantılarını sürdürüyor bir yandan da yönetmelikle ilgili değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Milyonlar asgari ücret zammının ne zaman hangi gün açıklanacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret temmuz zammı bugün mü açıklanacak? Asgari ücret ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret tespit komisyonu 1 Temmuz’da 3.toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO dönüşü asgari ücret zam kararını duyuracak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor. Ancak saat konusunda şimdilik bir netlik bulunmuyor.

Asgari ücrete ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu.

Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.