Asgari ücret temmuz zam oranı kaç? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılırsa net asgari ücret ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına ilişkin açıklamaları sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına devam ederken, asgari ücret zammının temmuz ayından itibaren verilmesine yönelik de yasal düzenlemeler hayata geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim." dedi. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya geleceğini ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitireceklerini belirterek, "Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız." dedi.

Asgari ücret temmuz zammı ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam yapılması talimatı sonrası toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Asgari ücretin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Asgari ücrete ne kadar zam farkı yapılacak?

Ocak ayında asgari ücret net 4250 TL oldu. Eğer temmuz asgari ücrete yüzde 10 zam yapılırsa asgari ücrete 425 TL zam yapılmış olacak bu da net asgari ücreti 4675 TL’ye yükseltecek. Eğer asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa bu defa net asgari ücret 5103 TL’ye çıkmış olacak. Temmuzda asgari ücrete yüzde 25 oranında zam gelmesi durumunda bu kez asgari ücret net 5316 TL olacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda ise net asgari ücret 5528 TL, yüzde 40 zam yapılması durumunda ise net asgari ücret 5954 TL olacak.