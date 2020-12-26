Asgari ücret ne kadar 2021 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört toplantı gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantının ardından maaşlarına yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Vatandaşlar dördüncü ve son toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanır?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü yapacak. Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 10.30'da başlayacak. Toplantının ardından belirlenen rakamlar açıklanacak.