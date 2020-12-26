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Ekonomi Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Ekonomi

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Aileleriyle birlikte yaklaşık 20 milyon kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret zammında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı içerisinde üç toplantı yaptı. Peki, asgari ücret 4. toplantı ne zaman? | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:33:00 -
Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar 2021 | Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört toplantı gerçekleştiriyor. Dördüncü ve son toplantının ardından maaşlarına yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Vatandaşlar dördüncü ve son toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanır?

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü yapacak. Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 10.30'da başlayacak. Toplantının ardından belirlenen rakamlar açıklanacak.

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