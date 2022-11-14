Her sene olduğu gibi kasım ayıyla birlikte 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu yüksek sesle sorulmaya başlandı. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret ne kadar olur son tahminler:

Her yıl aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu önemli toplantılar gerçekleştiriyor. Bu yıl asgari ücret tespit komisyonu toplantıları 7-8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı açıklayacağı düşünülüyor.

Toplantı tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte kulislerde konuşulan rakamlar da daha sık araştırılmaya başlandı. 2022 yılı ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında ise yüzde 30 zam uygulandı. Uzmanlar yüzde 50'lik zam oranının bu sene de uygulanabileceğini konuşuyor. Şayet asgari ücrete yüzde 50 zam yapılırsa net maaş 8.250 TL'ye yükselecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.