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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim ne kadar olacağını açıkladı
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim ne kadar olacağını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-19 09:37:00 -
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim ne kadar olacağını açıkladı

2023'ün son aylarına girdik. 2024'e geri sayım başladı. Gözler yine asgari ücrete çevrildi.

Gözler asgari ücrete çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Emin Yılmaz anlattı. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini açıkladı.

BU VERİLERE GÖRE SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, “Burada şu anki güncel rakamımız var SSK BAĞ-KUR emeklisi, dolayısıyla bu güne kadar olan yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10.332 lira üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da burada da yüzde kırklık bir zamla 10521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” sözlerini kullandı.

Emin Yılmaz, memur ve memur emeklisi maaşlarının ise, yıllık enflasyon %65'lik kısım üzerinden olursa 14 bin 760, %68'lik kısım üzerinden olursa 15 bin 30 TL’ye denk geleceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NASIL?

Yılmaz, “Tahminim 16 bin ila 17 bin bandında olacağını, asgari ücrete kabaca yüzde kırk ila yüzde elli arasında bir zam geleceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

 
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