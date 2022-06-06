Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Asgari ücrete zam beklentisi Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla daha da arttı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre Mayıs ayı yıllık bazda enflasyon yüzde 73,50 olurken, 5 aylık enflasyon ise yüzde 35,64 oldu. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacağı bilinirken, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücrete ek zam da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret konusundaki açıklamaları beklentileri artırdı. İktidar kanadından yapılan açıklamalar 'asgari ücrete zam' sinyali olarak yorumlandı. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, milyonlarca vatandaş "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Kulislerde ise Temmuz ayında yapılması planlanan asgari ücrete ek zamla ilgili rakamlar konuşulmaya başlandı. İşte asgari ücret zammı için konuşulan yeni senaryolar...

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili kulislerde pek çok rakam konuşulurken, enflasyon rakamları göz önüne alındığında asgari ücrete yüzde 25'ten az bir zam yapılmayacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!

%30 zam gelirse 5.528 TL olacak!

%35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek!

%40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek!

%45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek!

%50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek!

Enflasyon hesabı yapılırsa...

Öte yandan Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak bir ek zammında bu oran seviyesinde olabileceği de tahmin ediliyor.

Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ara zam konusunda yeşil ışık yaktı. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Erdoğan gerekirse değerlendirileceğini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.