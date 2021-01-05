Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından geçtiğimiz ay işveren ve işçi temsilcileriyle yapılan dört toplantının ardından 2021 yılında asgari ücrete yüzde 21,56 artışla 500 lira zam yapıldı ve 1 Ocak itibariyle ödenecek asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.2021 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından memur ve emekli maaş zam oranlarını belirleyecek aralık ayı enflasyon rakamları ise dün açıklandı. Enflasyonda aylık bazda yüzde 1,25 artış gerçekleşirken, açıklanan veri ile birlikte memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 7,36, SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zammı ise 8,36 oldu.

Gözler özel sektör maaş zamlarında

Asgari ücretli çalışan, memur ve emeklilerin beklediği maaş zam oranlarının kesinleşmesinin ardından maaş zammında sıra özel sektör çalışanlarına geldi. Geçtiğimiz yıl mart ayından beri Türkiye'de etkisini gösteren ve binlerce işletmenin belli bir süreliğine kapanmasına yol açan koronavirüs salgının da gölgesinde 650'den fazla firmayla yapılan iki ayrı araştırmanın sonuçlarına göre 2021 yılı özel sektör maaşları için iki farklı zam oranı ortaya çıkıyor.

Yüzde 13,8 zam yapacaklar

Küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Mercer Türkiye, çalışan ücretleri ve yan haklarda eğilim ve uygulamaları ortaya koyan '2020 Türkiye Ücret ve Yan Haklar Araştırması'na göre 2021 yılında şirketler çalışanlarına yüzde 13,8 bandında ücret artışı yapmayı planlıyor.

Ödeme gücü en yüksek dört sektör

619 firmanın katıldığı araştırmaya Türkiye'den hızlı tüketim ürünleri, otomotiv, perakende, bankacılık, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç ve sağlık, üretim, lojistik, sigorta sektörleri yer aldı. Araştırmada ödeme gücü en yüksek sektörler olarak ilaç, sağlık, teknoloji ve kimya ön plana çıktı.

Çalışanlara yatırım yapacaklar

Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu'na göre ise pandeminin ortaya çıkardığı olumsuz etkilere rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Araştırmaya katılan şirketler, çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini 'son çare' olarak görüyor.

Enflasyonun üzerinde artış yapacaklar

Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırmaya göre katılımcı şirketlerin yüzde 92'si 2021 için maaş artışı planlıyor. Zam yapacak şirketlerin de yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedeflerken bu oran ise ortalama yüzde 17 olarak belirtiliyor. Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı.

Kaynak: Yeni Şafak