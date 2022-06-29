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Ekonomi Asgari ücret için kritik toplantı başladı
Ekonomi

Asgari ücret için kritik toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zammı belirlemek üzere toplantıya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 14:31:00 -
Asgari ücret için kritik toplantı başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer alıyor.

Toplantıda, işçi kesimi adına TÜRK-İŞ, işveren kesimi adına TİSK asgari ücrette yapılacak artışa dair görüş ve önerilerini sunacak.

Mevcut asgari ücret net 4 bin 253 lira

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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Yorumlar

RECEP

Bu ülkede bir çok işveren emek hırsızı hak yiyor zenginin gözü asla doymaz zengingözü doymayınca fakir hep fakir hükümet zenginden alamadığı vergiyi gariban çiftciden esnaftan emekcilerden topluyorsa bu ülkede asla adaletten bahsedilemez yine üç kuruş artış yapılacak çıkıp ekranların karşısına vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik aynı boş hikayeler

Şevki

Asgari ücrete zam gelirse herşey yüzde 20 artar akp ve mhp ev kirasını sınırlayıp ortalığı birbirine katana kadar tüketim maddelerini sınırlasın güçleri yetiyorsa
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