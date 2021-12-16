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Ekonomi Asgari ücret gelir vergisi ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücret gelir vergisi ne kadar?

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yapılan zam oranı açıklanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işverenlerin üzerinden gelir ve damga vergisi yükünün kaldırılacağını da açıkladı. Peki, gelir vergisi ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-12-16 19:24:00 -
Asgari ücret gelir vergisi ne kadar?

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 4250 TL’ye çıktığını duyurdu. Peki, gelir vergisi nedir ne kadar indirim oldu?

Asgari ücret gelir vergisi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz” dedi.

Gelir vergisi nedir?

Gelir vergisi; gerçek kişilerin yani hukukta hak edinebilen ve yetki kullanabilen kurumlaşmamış kişilerin gelirleri üzerinden alınan vergi türüdür. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.

Damga vergisi nedir?

Damga vergisi, her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşididir.

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