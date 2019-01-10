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Asgari ücret desteği komisyondan geçti

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi gibi düzenlemeleri içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

10 Ocak 2019 Perşembe 20:34
Asgari ücret desteği komisyondan geçti

Asgari ücret desteğinin 2019'da devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 20:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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