Asgari ücret desteği geriye dönük alınacak mı? 2021 asgari ücret desteği hangi aydan itibaren verecek?

Torba teklifin görüşmeleri sırasında AK Partili vekillerin imzasıyla verilen ve kabul edilen önergeyle, 2021 yılının tamamı için 75 TL’lik asgari ücret desteği verilecek. Asgari ücret desteği toplu sözleşmeli yerlerde brüt 7 bin 920 TL’ye kadar uygulanacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret desteğine ilişkin düzenlemenin kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Akkol, “Tüm süreç güzel bir noktaya bağlandı ve asgari ücret desteği kabul edildi. Yapıcı çağrılarımıza yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin’e, bakanlarımıza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Asgari ücret desteği ne zamana kadar verilecek?

Asgari ücret desteği geriye dönük alınacak mı? Asgari ücret desteği ocak ayından geçerli olmak üzere aralık ayına kadar uygulanacak. Kanun yürürlüğe girinceye kadar olan döneme ait asgari ücret destekleri, işletmenin ödeyeceği diğer sigorta primlerinden topluca mahsup edilecek. Mahsuplaşma işlemi, kanun çıktıktan sonra verilecek ilk beyanname ile gerçekleştirilecek.

Asgari ücret desteği, toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işyerlerinde geçen yıl günlük 294 TL (aylık 8 bin 820 TL) ve altında ücretle çalışan işçi sayısına göre yapılacak. Böylece, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli işyerlerinde daha fazla işçi için asgari ücret desteği verilecek. İşçilerine asgari ücretin en az iki katı ücret ödemek zorunda olan linyit ve taşkömürü çıkartılan işyerlerinde yer altında çalışan işçiler için günlük 392 TL (aylık 11 bin 760 TL) rakamı dikkate alınacak. Ücreti bu rakama kadar olan işçiler için asgari ücret desteği sağlanacak.

2021 asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2021 ne kadar? 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. 2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL