Asgari ücret artışı emekli maaşını etkiler mi?

Soru: Ben 1998 yılında iş kazası geçirdim ve iş kazasından dolayı bana maaş bağlandı. Şu an emekli maaşım ek ödeme dahil 3.060 TL olarak ödeniyor. Asgari ücret artışının benim emekli maaşıma etkisi olacak mı? Ahmet U.

Cevap: Asgari ücret artışının emekli maaşına yani malullük aylığına ve yaşlılık aylığına bir etkisi bulunmuyor. Ancak iş kazası nedeniyle gelir alanlar için yani iş kazası maaşı alanlar için asgari ücret artışının aldıkları maaşa etkisi söz konusu. 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş kazası geliri bağlanmış olan ve meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 25 ve üzeri olanlara ödenecek aylık gelir asgari ücretin yüzde 70’inden az olamıyor. Ayrıca bu tutar 2022/Ocak zam oranı kadar da artırılıyor. Buna göre asgari ücret, bu yıl enflasyonun çok üzerinde belirlenince iş kazası gelirleri de artış gösterecek. Örneğin; asgari ücret brüt 5000 TL belirlenip emekli zammı oranı da yüzde 12 olsa 1.10.2008 öncesi iş kazası geçirip meslekte kazanma gücü kaybı yüzde 25 ve üzeri olanlara ödenecek aylık gelir asgari ücretin yüzde 70’i kadar yani örneğe göre önce 3500 TL olacak. Emekli zam oranı da yüzde 12 gerçekleşse ödenecek gelir ek ödeme dahil 4077 TL olacak. Yani sizin iş kazası geliriniz yüzde 33 artışla 3060 TL’den 4077 TL’ye yükselecek. Ancak normal emekli olanlar için asgari ücret artışının emekli maaşına etkisi olmayacak.