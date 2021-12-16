Asgari ücretli çalışanların uzun süredir beklediği karar çıktı. Asgari ücrete tarihi bir zam yapıldı. Zam haberiyle yüzü gülenler ise açıklanan rakama AGİ’nin dahil olup olmadığını araştırıyor.

Asgari ücret 4.250 TL'ye AGİ dahil mi AGİ hariç mi?

Merakla beklenen asgari ücret zam oranı açıklandı. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.

Bekar AGİ 268,31 TL'den 402 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL'den 481,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL'den 543 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL'den 402'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL'den 462 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL'den 522 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL'den 603 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL'den 643,5 TL'ye yükseldi.

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL'den 684 TL'ye yükseldi.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından pek çok kişi Asgari Geçim İndirimi’nin açıklanan 4250 TL’ye dahil olup olmadığını araştırıyor. AGİ çalışanların medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre belirleniyor. Bu sebeple açıklanan 4250 liraya AGİ dahil değildi.