Asgari ücret 4000 TL olursa Agi ne olur?

Asgari ücret zammında geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın gözü zam oranlarına çevrildi. Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları art arda geliyor. 'Net asgari ücret ne kadar olacak?', 'Asgari ücret 2022'de ne kadar artacak?' en çok merak edilen soruların başında geliyor. 2022 asgari ücret toplantısının ilki 1 Aralıkta, ikincisi 7 Aralıkta ve üçüncüsü ise 9 Aralıkta gerçekleştirildi. 2022 yılındaki asgari ücreti belirleyecek pazarlıkta artık gözler 4. ve son toplantıya çevrildi.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, “Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi.

2022 asgari ücret zammı!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti. İsmail Saymaz'a konuşan Atalay 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

3. çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5’idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Asgari ücret AGİ ne kadar artar?

Asgari ücret zam oranıyla birlikte AGİ’de yaşanacak olan artışta netleşecek. İşte AGİ tahminleri şöyle:

2021 yılında Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e yüzde 35 zam yapılırsa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 401,12’e yüzde 35 zam yapılırsa 416,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 453,45’e yüzde 35 zam yapılırsa 470,89 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 558,09’e yüzde 35 zam yapılırsa 579,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77 TL’ye yükselecek.

AGİ ücretleri

2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL