Asgari ücretli çalışanlar için aralık ayı yine bir hayli heyecanlı geçiyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dördüncü toplantısına çevrildi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 yüzde kaç arttı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1,7 ve 9 Aralık tarihlerinde üç toplantı gerçekleştirdi. Son toplantının 13 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak toplantı gerçekleşmedi. Son toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. Toplantının 17 Aralık Cuma gününe kadar yapılması ve rakamların açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.