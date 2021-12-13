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Ekonomi Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak?
Ekonomi

Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zamda. Çalışanlar asgari ücret kararının ne zaman saat kaçta ilan edileceğini merak ediyor. Peki, bugün asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret saat kaçta belli olur?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 09:25:00 -
Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak?

7 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Milyonlarca kişi 2022 itibariyle maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanır?

Asgari ücret 2022 saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücretli çalışan nefeslerini tuttu maaşlarına yapılacak olan zam oranının beklemeye başladı. Asgari ücret Tespit Komisyonu 1, 7 ve 9 Aralık tarihlerinde önemli toplantılar gerçekleştirdi. Son toplantının ardından kararlaştırılan rakam milyonlara duyurulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısını bugün yapması bekleniyor. Toplantı saatiyle ilgili bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.

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