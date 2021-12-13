Asgari ücretli çalışanlar nefesleri tuttu ve maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısına çevrildi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret 2022 net ve brüt ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yılki ilk toplantısını 1 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyon ardında 7 ve 9 Aralık tarihlerinde toplantı. Dördüncü ve son toplantının ardından belirlenen asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor. Toplantının başlayacağı saate ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşe yazısında "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'ten Mustafa Berber, asgari ücretle ilgili “İşveren 3.500 liralık bir asgari ücret bekliyor. İşçi kesimi ise bu rakamın 4 bin liranın altında olmamasını bekliyor. Hükümet tarafının da çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Bakan Vedat Bilgin ise 'Pazartesi günü öğrenirsiniz' dedi. Yeni yıl gelmeden 2 hafta öncesinden asgari ücret kararının çıkması bekleniyor” ifadelerini kullandı.