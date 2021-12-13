Aralık ayı yine asgari ücretliler için bir hayli heyecanlı geçiyor. Milyonlarca çalışan soluklarını tuttu zam oranını beklemeye başladı. Peki, asgari ücret ne oldu?

Asgari ücret 2022 net ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık tarihlerinde önemli toplantı yaptı. Son toplantının 13 aralık Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından ise yeni zamlı maaşın açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücretle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, “Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; 'Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşe yazısında "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.