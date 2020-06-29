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Ekonomi

ASELSAN’dan mobil x-Ray cihazı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:54:00 -
ASELSAN’dan mobil x-Ray cihazı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini açıkladı.

Demir, Twitter’dan yaptığı paylaşımında, “CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı. Demir, paylaşımında cihazın görsellerine de yer verdi.

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