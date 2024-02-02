Aselsan'dan dev yatırım!
ASELSAN, STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT ile denizaltı modernizasyonu anlaşması imzaladı.
Sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'ın iş payı 30.524.000 Avro. Teslimatlar 2026-2030 arasında gerçekleştirilecek.
Savunma Sanayi şirketi ASELSAN 30.524.000 Euro'luk ( 1.001.984.791 TL)Denizaltı Modernizasyonu anlaşmasını duyurdu.
KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT arasında Denizaltı Modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalanmış olup ASELSAN iş payı 30.524.000,- Avro tutarındadır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır."
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