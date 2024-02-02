  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika! Kilisede saldırı olayında flaş gelişme

Son dakika! Hamas'tan ateşkese ön onay

Mücahid Kassam rütbeli İsrail askerini böyle vurdu!

Çıkarlar çatışınca birbirlerinin pisliklerini saçmaya başladılar! Yılmaz Özdil CHP'yi ifşa etti

F-16 için esasında düşmanlık yaptılar ama Block 70 tedariki onay süreci devam ediyor! Türkiye'yi tercih....

Tiyatro paraları bakın kime gidiyor! Desteği devletten alıyorlar oyu Ekrem'e istiyorlar

'Ramazan Hoca' cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'yarı zamanlı belediyeci' göndermesi!

Ortalık kızışıyor: ABD harekat başlatıyor! Resmen duyurdular

Almanya'da İstihbaratta derin deprem: Başkan sessizliğini bozdu: soruşturma altında! Ortalığı karıştıran iddia
Ekonomi Aselsan'dan dev yatırım!
Ekonomi

Aselsan'dan dev yatırım!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 02:50:00 -
Aselsan'dan dev yatırım!

ASELSAN, STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT ile denizaltı modernizasyonu anlaşması imzaladı.

Sözleşme değişikliği kapsamında ASELSAN'ın iş payı 30.524.000 Avro. Teslimatlar 2026-2030 arasında gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayi şirketi ASELSAN 30.524.000 Euro'luk ( 1.001.984.791 TL)Denizaltı Modernizasyonu anlaşmasını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile STM-ASELSAN-HAVELSAN-ASFAT arasında Denizaltı Modernizasyonuna yönelik sistem tedariki kapsamında sözleşme değişikliği imzalanmış olup ASELSAN iş payı 30.524.000,- Avro tutarındadır. Söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2026-2030 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ASELSAN ve TCDD bombayı patlattı
ASELSAN ve TCDD bombayı patlattı

Ekonomi

ASELSAN ve TCDD bombayı patlattı

ASELSAN ile HAVELSAN’dan iş birliği mutabakat zaptı
ASELSAN ile HAVELSAN’dan iş birliği mutabakat zaptı

Teknoloji

ASELSAN ile HAVELSAN’dan iş birliği mutabakat zaptı

ASELSAN 24.7 milyon Euro’luk satış sözleşmesi imzaladı!
ASELSAN 24.7 milyon Euro’luk satış sözleşmesi imzaladı!

Teknoloji

ASELSAN 24.7 milyon Euro’luk satış sözleşmesi imzaladı!

ASELSAN'dan bomba ihracat! Rakam herkesi heyecanlandırdı
ASELSAN'dan bomba ihracat! Rakam herkesi heyecanlandırdı

Teknoloji

ASELSAN'dan bomba ihracat! Rakam herkesi heyecanlandırdı

Savunma Sanayi Devi ASELSAN'dan Milyonluk Anlaşma!
Savunma Sanayi Devi ASELSAN'dan Milyonluk Anlaşma!

Ekonomi

Savunma Sanayi Devi ASELSAN'dan Milyonluk Anlaşma!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23