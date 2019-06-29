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ASELSAN'dan büyük başarı! Tamamen yerli ve milli üretim

Türk Savunma Sanayii'nin dev ismi ASELSAN, havan saldırılarına karşı geliştirdiği Serhat radarlarına yenilerini ekledi. Tamamen yerli ve milli olarak üretilen Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi, atılan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak çıkış yerlerini hesaplıyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:17
ASELSAN'dan büyük başarı! Tamamen yerli ve milli üretim

Havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat II radarlarına yenileri eklendi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında 28 Haziran 2018’de imzalanan Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi kapsamında teslimatlar tüm hızıyla sürdürülüyor. Yürüttüğü çalışmalarla ilk teslimatı geçen yıl gerçekleştiren ASELSAN, 2019’un ilk yarısına iki ayrı teslimat sığdırdı.

Üçüncü teslimat tamam

Serhat II radarının üçüncü teslimat partisinin kabul muayene testleri mayıs ayında başarıyla tamamlandı ve radarlar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Sözleşme kapsamında yapılacak diğer teslimatların 2019 içinde tamamlanması hedefleniyor. ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen ve güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan Serhat radarları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki terörle mücadele faaliyetleriyle Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yoğun ve etkin olarak kullanıldı. Havan tehdidi altındaki bölgelerin korunması ve bu tip saldırılara yönelik tedbirlerin alınması açısından kritik önemi olan Serhat radarlarının havan tehdidi altında bulunan yurt içinde ve yurt dışındaki farklı bölgelerde etkin kullanımı için silahlı kuvvetlere gerekli saha desteği veriliyor.

Serhat II radarına, emsal sistemlere göre üstünlükleri nedeniyle yurt dışından da talep geliyor. Radarın değişik ülkelere satışına yönelik çalışmalar devam ediyor. Menzili 10 kilometrenin üzerindeki Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi, görüş hattında bulunan havan mermilerinin tespit ve takibini yaparak, mermilerin tahmini çıkış ve düşüş yerlerini hesaplıyor. Modüler bir tasarıma sahip radar, 3 ayak sehpa (tripod) üzerinde, kule/bina üzerine yerleştirilerek veya araçta yükseltilebilir mast (direk) üzerinde kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:17
  1. Serhat II radarları
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. ASELSAN
  4. Türk Savunma Sanayii
  5. Savunma Sanayii Başkanlığı
  6. Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi Tedariki Sözleşmesi
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  9. Türk Silahlı Kuvvetleri

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