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Ekonomi ASELSAN'dan 13 milyon dolarlık imza
Ekonomi

ASELSAN'dan 13 milyon dolarlık imza

ASELSAN ile NUROL Makina ve Sanayi AŞ arasında 13 milyon 760 bin 24 dolarlık savunma sistemlerini kapsayan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 11:13:00 -
ASELSAN'dan 13 milyon dolarlık imza

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, NUROL Makina ve Sanayi Ticaret AŞ ile bir Asya-Pasifik ülkesinin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan ve toplam bedeli 13 milyon 760 bin 24 dolar olan yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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