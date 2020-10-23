ASELSAN tarafından geliştirildi... İlk yurt dışı siparişi teslim edildi

Endonezya’nın ASELSAN’dan satın aldığı ZOKA-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcılar ülkeye ulaştı. Askeri konularla ilgili yayıncılık kurumu Janes’in savunma endüstrisinden bir kaynağa dayandırdığı habere göre ZOKA’nın Endonezya’ya teslimatı 22 Ekim’de tamamlandı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan Nagapasa sınıfı (Tip 209/1400) denizaltılarda kullanılacak olan karıştırıcı ve aldatıcıları içeren sipariş, 2019 yılının Mart ayında açıklandı. Bu sipariş ASELSAN'ın geliştirdiği ve donanmadaki bütün denizaltılarda kullanılan ZOKA karıştırıcı ve aldatıcıları için ilk yurt dışı siparişi niteliğindeydi.

ASELSAN tarafından geliştirilen ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, akustik güdüme sahip aktif, pasif ya da kombine modda çalışabilen bütün torpido tehditlerine karşı etkili olarak kullanılabiliyor.

Endonezya devletine bağlı gemi inşa firması PT PAL, ZOKA’yı Nagapasa sınıfı üç platforma entegre etmek için Aselsan mühendisleriyle birlikte çalışacak. ASELSAN'ın geliştirdiği milli karıştırıcı ve aldatıcı sistemi ZOKA, Türk donanmasındaki bütün denizaltılarda görev yapıyor.

Zoka Akustik Torpido

ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, akustik güdüme sahip aktif, pasif ya da kombine modda çalışabilen bütün tor­pido tehditlerine karşı etkili olacak özelliklere sahiptir. ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları, HIZIR Su üstü Torpido Karşı Tedbir Sistemi ve ZARGANA Denizaltı Torpido Karşı Sistemlerinde kullanılmakta olup her iki sistemde de aldatıcı ve karıştırıcı olmak üzere iki ayrı tipte ve farklı boyutlarda ZOKA Karıştırıcı ve Aldatıcıları bulunmakta­dır.

ZOKA karıştırıcıları torpidoların akustik çalışma frekans aralığını kapsayacak şekilde, geniş bantlı yüksek sevi­yeli gürültü yayını yaparlar. Bu sayede pasif torpidolara karşı denizaltı gürültüsünü maskelerken aktif torpido­lara karşı da ortam gürültüsünü arttırarak denizaltıdan yansıyan sinyalin tespit mesafesini azaltırlar. ZOKA al­datıcıları ise platformun akustik ve dinamik karakteris­tiklerini taklit ederek torpidoyu yanıltarak kendi üzerine çekerler. Aldatıcılar arkalarından çekilen hidrofonları ile dinleme yaparken eşzamanlı olarak gemi gürültüsü üretme ve torpido aktif yayınına cevap verme fonksi­yonlarına sahiptirler.

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