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ASELSAN dünyada birinci!

ASELSAN, geçtiğimiz yılın cirosunda yüzde 42,3 artışla dünyada birinci sırada kendine yer buldu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:06
ASELSAN dünyada birinci!

ASELSAN lira bazında 2017 cirosundaki yüzde 42,3 artışla dünyada 100 havacılık ve savunma sanayi şirketi arasında birinci sırada yer aldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması'na göre dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listedeki tek Türk şirketi ASELSAN, ciroya göre sıralamada 63. oldu.

ASELSAN, lira bazında 2017 cirosunda ve kişi başı cirosunda yüzde 42,3 artışla birinci sırada yer alırken, yüzde 12,7 aktif karlılığıyla dördüncü sırada, yüzde 22,2 faaliyet karlılığına göre beşinci sırada, 65 bin 145 dolarlık kişi başı faaliyet karına göre sekizinci sırada yer aldı.

Söz konusu çalışmada cirosu 500 milyon doların üzerinde olan 100 şirketin verileri baz alındı. Ciro, ciro büyümesi, faaliyet gelirleri, faaliyet karı, aktif karlılığı, serbest nakit akışı, sipariş-satış oranı, bakiye siparişler, siparişlerdeki artış, iş gücü verimliliği göstergeleri gibi 19 finansal gösterge üzerinden performans hesaplaması yapıldı.

Büyük artış gözlendi

Çalışma kapsamında 100 şirketin, havacılık ve savunma sanayisi gelirlerinin yüzde 2,7 artarak 685,6 milyar dolara ulaştığı görüldü. İlk 20 şirketin ciroları, toplamın yüzde 73,6'sını (504,6 milyar dolar) oluşturdu. Dünyada savunma sanayi gelirleri ise yüzde 3,9 artış kaydederek 361,5 milyar dolara yükseldi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:06
  1. ASELSAN

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