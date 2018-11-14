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Asansör boşluğuna düşen Afgan işçi ağır yaralandı

Sivas''ta bir apartmanın 2'nci katında asansör kurulumu yaparken dengesini kaybedip, boşluğa düşen Afganistan uyruklu Kazem Rezaei (21), ağır yaralandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
Asansör boşluğuna düşen Afgan işçi ağır yaralandı

Olay, saat 11.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Kazem Rezaei, yapımı yeni tamamlanan 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör kurulumu yaptığı sırada dengesini kaybetti, boşluğa düştü. Rezaei, ağır yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Rezai, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık tespit edilen Rezaei'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:22
  1. Sivas
  2. Kaza
  3. Asansör boşluğuna düşen Afgan işçi ağır yaralandı

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