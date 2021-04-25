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Siyaset ASALA teröristini destekleyen isimden İmamoğlu'na sevgi dolu mesaj!
Siyaset

ASALA teröristini destekleyen isimden İmamoğlu'na sevgi dolu mesaj!

1982'de 9 vatandaşımızı şehit eden ASALA teröristi Levon Emekçiyan'ı öven sözde insan hakları aktivisti Natali Avazyan, CHP'li iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Bin tane oyum olsa hepsi sana" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:11:00 - 2021-04-25 16:11:47
ASALA teröristini destekleyen isimden İmamoğlu'na sevgi dolu mesaj!

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıdı. Yok hükmündeki bu skandal karar sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şaşırtarak, ABD'nin kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "ABD yönetiminin 1915 olayları ile ilgili ifadelerini şiddetle kınıyorum. Bu büyük bir yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti’ni töhmet altında bırakmaya yönelik bu ve benzeri kararlar tarafımızca yok hükmündedir." dedi.

Terörist seviciden İmamoğlu'na tam destek

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı bu paylaşımın altına, sözde insan hakları aktivisti olan Natali Avazyan'dan yorum geldi. Kendisini sosyalist aktivist olarak tanımlayan Avazyan, "Bintane oyum olsum binide yine sana Başkan biz senin insani yönünü çoooook sevdik, kalbini sevdik." diye yazdı.

İmamoğlu'na beslediği sevgiyi dile getiren Avazyan, tıpkı CHP'li isme yaptığı gibi, ASALA teröristi Levon Emekçiyan'a karşı beslediği sevgiyi de göstermekten çekinmemişti!..

2012 senesinde, ASALA teröristinin bir fotoğrafını paylaşan Avazyan, "12 Eylül'ün ortak vicdan arayışında bir Ermeni devrimci: Levon Emekçiyan" yazmıştı.

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Yorumlar

ergun66

Halk dilinde bunun gibilere ...... diyoruz
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