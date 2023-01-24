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Gündem Aşağılık provokatör yine tehdit etti
Gündem

Aşağılık provokatör yine tehdit etti

İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev'e yanıt olarak, "Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 12:57:00 -
Aşağılık provokatör yine tehdit etti

İsveç'te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paludan Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyleyerek, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için 'terörist' demişti.

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Yorumlar

Mehmet şeran

Yok mu oralarda bir babayiğit bu şerefsizin canını cehenneme gönderecek

Mehmetçik

Gel bunu türkiyede yapda seni isveçe doğru ..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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