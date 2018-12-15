0553 313 94 23

Asabiyseniz marul tam size göre

Marul ılık iklimi sever. İlk ve sonbahar aylarında ekilir. Yurdumuzda birçok çeşidi vardır.

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:22
Asabiyseniz marul tam size göre


Asabi birisi iseniz marul tam size göre bir sebze. Bol yemenizi tavsiye ediyoruz, hem size hem çevrenizdekilere yararı olacaktır. Çünkü marul sinirleri yatıştırır. Uykusuzluğu giderir, gece güzel bir uyku çekersiniz. Asabi öksürüklerden de kurtulursunuz..

Tabii bu arada kalbinize de faydası var. Neden? Asabî insanın kalbi sürekli tehdit altındadır, siz sakin olunca kalp çarpıntılarınız kesilecektir.

İsteride faydalıdır. Erkeklerde aşırı cinsel istekleri keser. Kabızlığı giderir. Basur memelerinde faydalıdır.

Kandaki şeker miktarını düşürür. Kanı temizler. Hazmı kolaylaştırır. Nekahat devresinin kolay atlatılmasında yardımcı olur. Bol idrar söktürür.

Romatizma ve nikriste de faydalıdır.

Göğsü yumuşatır.

Karaciğer ve dalak şişliklerini indirir. Böbrek iltihaplarında iyidir. Aybaşı halinin ağrısız ve muntazam olmasını sağlar.

Suyu, ergenlik sivilcelerini giderir. Yüze tazelik ve güzellik verir.

Lapası; kan çıbanı, apse ve yanıklarda faydalıdır. Anne sütünü artırır.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 14:35
  1. marul
  2. marulun faydaları
  3. marulun yararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. Alt kattaki yangını balkondan izlediler
    3. Bakan'dan Dicle Barajı açıklaması:..
    4. Feci ölüm! Helezon makinesi hayatının..
    5. Çıkan yangın 12 saattir devam ediyor
    6. Quaresma özür diledi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    8. CHP'de Ankara ve İstanbul adayları..
    9. Kimse elini cebine atmayınca Ali Koç..
    10. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    11. Quaresma özür diledi
    12. Türkiye aleyhine kapı kapı dolaşan PKK..
    13. Mağarada kıstırılan teröristlerden..
    14. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    15. Baba Selman devrede! Önce fırça sonra..
    16. 2019 Yılı Bütçesi Genel Kurul'da
    17. Sivasspor'dan ölen taraftar için vefa
    18. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    19. Terör örgütü PKK, Sincar'da Türkiye..
    20. Bulantıya, kusmaya zencefil çok etkili
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak