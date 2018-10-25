Asabı bozulan üzüm yesin

Gerçekten faydalarını sıralamaya satırlar yetmiyor:

Üzüm, baş ağrısı, kanser gibi rahatsızlıklarda koruyucu görevi üstlenmektedir.

Asabı bozulanlar üzüm yemesi halinde rahatlayabiliyor, böbrek ve karaciğerin işlevini artırıyor, kansızlığın tedavisinde etkili oluyor. Kanın temizlenmesine, vücutta yağların erimesine yardımcı oluyor.

Kansere karşı koruyucu

Üzüm özellikle kalp ve damar açısından kanı sulandırarak kalp-damar sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. İçerdiği resveratrol maddesi sayesinde kansere karşı vücudu korur. Kansere karşı bol bol taze üzüm yenilmelidir. Sindirimi hızlandırarak bağırsak sisteminin çalışmasını düzenler.



Hamilelik veya bacaktaki şişliklerin giderilmesinde ekşi üzüm suyu lapası şiş uzuvlara sarılmalıdır.

Koruk suyu güç verir, genel vücut zayıflığını giderir. Sedeften kaynaklanan yaralara sürülerek şifa bulunur.



Cildin taze ve temiz bir görünüm almasını sağlar, alerji ve kireçlenmelerde iltihap oluşumunu engeller. İçerdiği biflavonoidler sayesinde C vitamininin etkinliğini artırır.



Kuru üzüm ağız kokularını gidermekte, akciğer hastalığına, asap bozukluğuna, unutkanlığa, kansızlığa, karaciğer zafiyetine, ses kısıklığına iyi gelmektedir.

Yaprak sarma deyip geçme!

Üzüm yaprağı suyla karıştırılıp saçlar yıkanırsa saçları uzatır. Üzüm yaprağı suyu dizanteriye ve göz nezlesine karşı şifalı gelmektedir. Üzüm yapraklarının suyu kan tükürmeye ve mide sancısına şifalı olmaktadır. Yaprak sarmanın lezzeti bir yana böyle önemli bir yararı var.

Taze üzüm anne sütünü çoğaltmaktadır. Böbrek hastalıklarına taze üzüm iyi gelmektedir. Taze üzümle kuru üzüm birlikte yenirse bağırsak hastalıklarına ve kolite iyi gelmektedir.



Kara üzüm, kalp, karaciğer, dalak, mide ve dimağ hastalıklarına şifa verir, kalbi kuvvetlendirir, nefes darlığına iyi gelir. Damar sertliğine kuru üzüm iyi gelmekte, öksürüğü kesmekte, safrayı izale etmekte, balgamı gidermekte, ağız içi yaralarını iyileştirmektedir.

Vücudun aşırı derecede yorgunluğu ve bitkinliğinde kuru üzüm hoşafı içilmelidir.

El ayak titremelerini önler

Kuru üzüm el ayak titremesine ve sinir zafiyetine iyi gelir, ses kısıklığını giderir. Kuru üzüm hoşafı adet kanını söktürür, vereme ve basura iyi gelmekte, öksürüğü kesmekte, kireçlenmeyi önlemektedir.

Aşırı adet kanamasını önlemek için kuru üzüm yenilmelidir.



Çekirdeği çıkartılmış siyah kuru üzüm adet kanamasını söktürür.

Kuru üzüm bağırsak iltihaplarına şifalı gelmektedir.

Kuru üzüm şişmanlatır.

Kuru üzüm vücudu şişmanlatır, insanı zekileştirir, unutkanlığı giderir. Kuru üzüm sesi açar, asabı kuvvetlendirir. Bağırsak sancısına karşı üzüm yenilmelidir.

Diş ağrısına karşı üzümle sarmısak kaynatılıp gargara yapılmalıdır. Üzüm yüksek tansiyonu düşürür, kabızlığı giderir, hamilelerin mide bulantısını önler.

Kara üzüm çekirdeği C vitaminine 20 kat fark atıyor



Kara üzüm çekirdeği antioksidan.. Vücudu, iç ve dış kaynaklı serbest oksijen radikallerinden ve diğer radikallerden koruyor.Üzüm çekirdeği özütü flavonoid denilen vitamin benzeri grupta, oligomerik protoantosiyanidin maddelerini içerir. Kara üzüm çekirdeğinin antioksidan özeliği, antioksidan C vitamininden 20 kat ve E vitamininden ise 50 kat daha fazla..

İnsan Sağlığına Faydaları:

1-Gözü maküler dejenerasyon ve kataraktan korur.

2-Damarları sağlamlaştırır, diabetli ve varisli kişilere son derece yararlıdır.

3-Hipertansiyon, kalp krizi ve felç olasılığını en aza indirir.

4-DNA bozulmasını önleyerek, kanser riskini en aza indirir.

5-Damar sertliğini önler

6-Derimizin temel taşı olan "kollajeni" sağlamlaştırır bu nedenle deri sarkması dolayısı ile yüz kırışıklığına karşı çok etkilidir.

7-Romatizma, allerji, iltihabî eklem romatizma ağrılarına karşı çok etkilidir.

Kara üzüm yerken çekirdeklerini mutlaka çiğnemeliyiz, piyasada ve aktarlarda siyah üzüm çekirdeği içeren kapsuller de mevcut.