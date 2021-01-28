Arzu Aygün kimdir? Arzu Aygün’ü kim öldürdü?

Samsun'da 42 gündür haber alınamayan Arzu Aygün ormanlık alanda ölü bulundu. Samsun’un Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün (35) yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Polis, Arzu Aygün ile yaşadığı öne sürülen Muharrem Coşkun gözaltına aldı. Muharrem Coşkun, emniyetteki ifadesinde Aygün'ü otomobilinde öldürdüğünü, cesedini Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana attığını itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, kadının cesedini ormanlık alanda buldu. Aygün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı ifadesinde ne dedi?

Arzu Aygün'ü tabancayla vurarak öldüren, cansız bedenini çuvala koyarak bir araziye bırakan Muharrem Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. 2 çocuk annesi Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen Muharrem Coşkun dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu.Muharrem Coşkun'un ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.