Artvin’de sosyal mesafeli spor

Artvin’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dere Mahallesine bulunan bir sitenin sakinlerine, balkonlardan spor ve egzersiz hareketleri yaptırıldı.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzun süredir evde kalan vatandaşların moral ve motivasyonları arttırmak amaçlı, yapılan etkinliğe site sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Site bahçesine kurulan ses sitemi eşliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri eşliğine spor ve egzersiz hareketleri yaptırıldı. Sosyal mesafe nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde evlerinin balkon ve pencerelerin eşlik ettiler.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Murat Ülker yaptığı açıklamada, “Evde kaldığımız bu günlerde, insanların hareketsiz kaldığını düşünerek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir etkinlik düzenledik. Elit Park sitesi sakinleri de Türk bayrakları eşliğinde balkonlarından, pençelerinden bizlere eşlik etti. Birlikte spor hareketlerimizi, egzersiz hareketlerini yaptık. İnşallah bu süreçten bir an önce kurtulur, normal hayata geçmemizi diliyorum” dedi.

Site yönetici Emin Kurt ise yaptığı açıklamada “evlerinde geçirdiğimiz bu süre içerisinde, normal ve motivasyon açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu güzel etkinliği düzenleyen, Artvin Valiliği ve Artvin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne site sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.