Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait 836 sikke ele geçirildi
Artvin’de Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, 1 yüzük ve 1 kolye ucu ele geçirildi.30 Ağustos 2019 Cuma 13:11
Artvin’de Bizans ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, 1 yüzük ve 1 kolye ucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli M.P.’nin (44) üzerinde ve çantasında arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada çanta içerisinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 836 sikke, eski Roma dönemine ait 1 yüzük ile 1 kolye ucu ele geçirildi. Şüpheli M.P. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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