0553 313 94 23

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Artvin Çoruh Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Artvin Çoruh Üniversitesi, toplam 15 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

21 Haziran 2019 Cuma 11:54
Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Artvin Çoruh Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Artvin Çoruh Üniversitesi, toplam 15 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,"  Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 6 (altı) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime;

21/06/2019 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (05/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:54
  1. İstanbul
  2. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacak
  3. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
  4. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere Taş Çıkartıyor
    1. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    2. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    3. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    4. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    5. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    6. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    7. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    8. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    9. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    10. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    11. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    12. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    13. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    14. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    15. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    16. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    17. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    18. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    20. Kaymakam Oray Güven’den orman..
    21. Polisten uyuşturucu tacirlerine şafak..
    22. Döviz kurları
    23. Ünlü oyuncudan Ali Koç'a transfer..
    24. NBA'de genç yeteneklerin kulüpleri..
    25. "İşçi kardeşlerimiz, bayram..
    26. Görevliyi sopayla darp edip, iş yeri..
    27. Başkent’te üzerine ağaç devrilen..
    28. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    29. Boev: "Küresel ısınmayla mücadelede..
    30. İBB DuşPet hizmetini yaygınlaştırıyor
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!