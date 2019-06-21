Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Artvin Çoruh Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Doçent ve Dr öğretim üyesi alımı yapacak olan Artvin Çoruh Üniversitesi, toplam 15 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi"nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 6 (altı) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime;

21/06/2019 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (05/07/2019 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alım ilan detayları için tıklayınız