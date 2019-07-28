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Artvin 5. Uluslararası Off-Road Yarışları

Artvin'de yapılan off-road yarışlarına Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran'dan toplam 46 ekip katıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 21:02
Artvin 5. Uluslararası Off-Road Yarışları

ARTVİN (AA) - Artvin'de 5'incisi düzenlenen uluslararası off-road yarışları yapıldı.

Artvin Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran'dan ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde toplam 46 ekip, zorlu parkurda dereceye girmek için yarıştı.

Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 2 bin metre uzunluğundaki 35 engelden oluşan parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yarışlarda, S1 kategorisinde Gürcistan'dan Grigol Brogi-Soso Soso, S2 kategorisinde İranlı Smoush Obhosi- Nonir Lehalil, S3 kategorisinde Cengiz Sarı- Mesut Tunç, S4 kategorisinde de Fatih Solmaz-Murat Solmaz çifti birinci oldu.

Yarışlar sonunda kategorilerinde birinci olanlara para ödülünün yanı sıra madalya verildi.

Yarışları, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkan Vekili Nursal Bülbül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve çok sayıda vatandaş izledi.

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara katılım ve ilginin geçmiş yıllara oranla çok fazla olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Önceki senelere kıyasla parkuru zorlaştırdıklarını kaydeden Yılmaz, "Orman etabımız var. Çamur geçişlerimiz, kütük geçişlerimiz gibi zorlu parkurlarımız var. Özellikle orman etabımızda yarışçıların Artvin'imizin güzel ormanlarını, yeşilini görmelerini istedik. Kazasız belasız yarışları bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:02
  1. Artvin
  2. Azerbaycan
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  4. iran
  5. off road

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